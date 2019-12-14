В Украину не пустили еще одну российскую журналистку

Сегодня утром в аэропорту “Борисполь” пограничники обнаружили гражданку РФ — нарушительнуца украинского законодательства. Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула.

“Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы. Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательно и установили обман. В частности, был установлен факт незаконного въезда/выезда в ТОТ АР Крым, что потом подтвердила и путешественница. За нарушение требований Закона Украины „Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины“ журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что всего с начала года выявлено более 5 тысяч фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/из временно оккупированных территорий. По ст.204-2 КУоАП в отношении нарушителей составлено более 4 200 админпротоколов.

Напомним, что вчера утром пограничники не пропустили в Украину еще одного российского журналиста, кстати, представителя того же телеканала.