Чубаров возмутился возможным приездом российской "оппозиционерки" в Украину

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 30376 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118681 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124450 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 122708 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 144523 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110531 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 111136 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109748 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132166 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Чубаров возмутился возможным приездом российской "оппозиционерки" в Украину

Чубаров возмутился возможным приездом российской "оппозиционерки" в Украину

Киев  •  УНН

 • 25119 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Российский политик Ирина Хакамада собирается посетить Украину 27 февраля. Информация о визите Хакамады, которая собирается посетить Киев, вызвала серьезный резонанс в обществе, в частности возмутила главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, передает УНН.

"Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения... Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину... подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве", - написал Чубаров на своей странице в Facebook.

Так, по информации, обнародованной в конце года организаторами, Хакамада заявлена как тайный спикер на DreamBIG Forum, который пройдет в Киеве.

Возмущение представителя крымскотатарского народа вызвано заявлениями Хакамады в 2014 году по поводу аннексии Крыма. В частности, Хакамада занимала неоднозначную позицию, обратившись к президенту РФ Владимиру Путину:

"Вы победитель, Владимир Владимирович, вам бескровно удалось присоединить Крым", - отметила политик.

Как сообщалось ранее в УНН, ранее пограничники не пустили в Украину российскую журналистку, которая незаконно посещала временно оккупирован Крым.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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