Чубаров: 1944 рік для кримських татар відновився після анексії Росією Криму

“75 років... Саме в цей вечір, 17 травня, багато хто пішов спати і не знав, що вранці в їхні будинки не просто постукають, а чобітьми виб’ють двері і почнеться 18 травня. Я хочу вас попросити уявити, що відчували ті люди. І буквально недавно (ввечері 17 травня — ред) я побачив повідомлення Нарімана Джеляла, що і до нього приходили, як і до багатьох кримським татар, з попередженням про те, щоб завтра вони нічого не робили... Отже, 1944 рік для кримських татар, на жаль, відновився в 2014-му і триває в 2019 році”, — сказав Чубаров.

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Нагадаємо, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 18 травня на всій території України і на території анексованого Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.