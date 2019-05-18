Чубаров: 1944 рік для кримських татар відновився після анексії Росією Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров порівняв депортацію кримських татар у 1944 з російською анексією Криму. Таку думку він висловив 17 травня під час київської прем’єри документального фільму про депортацію кримських татар “1944”. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, передає УНН.
“75 років... Саме в цей вечір, 17 травня, багато хто пішов спати і не знав, що вранці в їхні будинки не просто постукають, а чобітьми виб’ють двері і почнеться 18 травня. Я хочу вас попросити уявити, що відчували ті люди. І буквально недавно (ввечері 17 травня — ред) я побачив повідомлення Нарімана Джеляла, що і до нього приходили, як і до багатьох кримським татар, з попередженням про те, щоб завтра вони нічого не робили... Отже, 1944 рік для кримських татар, на жаль, відновився в 2014-му і триває в 2019 році”, — сказав Чубаров.
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Нагадаємо, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 18 травня на всій території України і на території анексованого Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.