Чубаров: окупанти масово розносять попередження щодо неприпустимості екстремістських дій 18 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що в Криму російські силовики “масово розносять попередження щодо неприпустимості екстремістських дій 18 травня”. Про це він написав у Facebook, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“Вчора і сьогодні російські окупанти масово розносять членам Меджлісу кримськотатарського народу, правозахисникам, активістам кримськотатарського національного руху, кримськотатарським журналістам письмові попередження щодо неприпустимості екстремістських дій 18 травня”, — написав Чубаров.
Раніше ввечері російські силовики в Криму спробували вручити активісту Ролану Османову застереження про неприпустимість порушення закону Росії “Про протидію екстремізму”. Активіст відповів, що не належить до числа організаторів жалобних заходів і відмовився підписувати застереження.
В останні кілька днів російські силовики вручають подібні застереження іншим кримськотатарським активістам у різних містах і селищах Криму. Зокрема, застереження отримали кримськотатарські активісти Заїр Смедля і Наріман Джелял.
Російські силові відомства офіційно не коментують ситуацію.
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