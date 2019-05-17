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У МЗС закликали світ визнати депортацію кримських татар геноцидом

У МЗС закликали світ визнати депортацію кримських татар геноцидом

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Україна просить міжнародних партнерів віддати шану невинним жертвам депортації, засудити цей злочин тоталітарного комуністичного режиму та визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. Відповідна заява з'явилась на сайті Міністерства закордонних справ України напередодні 75-х роковин депортації кримських татар, передає УНН.

У МЗС нагадали, 18 травня в Україні та світі вшановують пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу, яка стала однією з найтрагічніших сторінок історії ХХ сторіччя. За різними оцінками лише у перші роки вигнання внаслідок голоду, масових захворювань, знущань і каторжних робіт в місцях спецпоселень загинуло понад 46% кримських татар.

Насильницьке виселення кримськотатарського народу з території його історичного проживання, навмисне створення у місцях спецпоселень життєвих умов, що призвели до масових смертей кримських татар, особливо дітей і жінок, обмеження елементарних засобів для існування за міжнародним правом мають ознаки геноциду. Верховна Рада України визнала депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу.

23 квітня 2019 року Меджлісом кримськотатарського народу ухвалено звернення до парламентів та урядів держав – членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу".

Як зазначили в МЗС, Україна високо цінує заяву Сейму Латвії від 9 травня 2019 р. щодо вшанування 75-річчя депортації кримських татар і підтримки політики невизнання незаконної анексії Криму, в якій депортація кримських татар 1944 року визнана геноцидом.

При цьому у зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Російська Федерація окупувала і здійснює спробу незаконної анексії Автономної Республіки Крим, яка є невід’ємною частиною території України, здійснює незаконне переслідування кримських татар в окупованому Криму. Кримські татари потерпають від кримінального переслідування, обмежуються їхні права на свободу поглядів, зборів і пересування.

В МЗС також заявили, що українська сторона вимагає від Російської Федерації припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, невідкладно звільнити усіх політичних в’язнів, забезпечити повне дотримання зобов’язань РФ як держави-окупанта відповідно до міжнародного права. Також Україна просить міжнародних партнерів віддати шану невинним жертвам депортації, засудити цей злочин тоталітарного комуністичного режиму та визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу.

Нагадаємо, парламент Латвії визнав депортацію 1944 року геноцидом проти кримсько-татарського народу. Сейм прийняв таку заяву з нагоди 75-річної депортації кримських татар владою СРСР.

Парламент Канади не підтримав резолюцію про визнання депортації кримських татар актом геноциду.

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