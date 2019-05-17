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В МИД призвали мир признать депортацию крымских татар геноцидом

В МИД призвали мир признать депортацию крымских татар геноцидом

Киев  •  УНН

 • 10878 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Украина просит международных партнеров почтить невинных жертв депортации, осудить это преступление тоталитарного коммунистического режима и признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства иностранных дел Украины накануне 75-й годовщины депортации крымских татар, передает УНН.

В МИД напомнили, 18 мая в Украине и мире чтят память жертв депортации крымскотатарского народа, что стала одной из самых трагических страниц истории ХХ века. По разным оценкам только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений погибло более 46% крымских татар.

Насильственное выселение крымских татар с территории его исторического проживания, умышленное создание в местах спецпоселений жизненных условий, которые привели к массовым смертям крымских татар, особенно детей и женщин, ограничение элементарных средств к существованию по международному праву имеют признаки геноцида. Верховная Рада Украины признала депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа.

23 апреля 2019 года Меджлисом крымскотатарского народа принято обращение к парламентам и правительствам государств - членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа".

Как отметили в МИД, Украина высоко ценит заявление Сейма Латвии от 9 мая 2019 года по 75-летию депортации крымских татар и поддержки политики непризнания незаконной аннексии Крыма, в которой депортация крымских татар в 1944 года признана геноцидом.

При этом во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Российская Федерация оккупировала и осуществляет попытку незаконной аннексии Автономной Республики Крым, которая является неотъемлемой частью территории Украины, осуществляет незаконное преследование крымских татар в оккупированном Крыму. Крымские татары страдают от уголовного преследования, ограничиваются их права на свободу взглядов, сборов и передвижения.

В МИД также заявили, что украинская сторона требует от Российской Федерации прекратить нарушение прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, безотлагательно освободить всех политических заключенных, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта соответствии с международным правом. Также Украина просит международных партнеров почтить невинным жертвам депортации, осудить это преступление тоталитарного коммунистического режима и признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа.

Напомним, парламент Латвии признал депортацию 1944 геноцидом против крымско-татарского народа. Сейм принял такое заявление по случаю 75-летней депортации крымских татар властью СССР.

Парламент Канады не поддержал резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида.

Украинские Национальные Новости

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