Канадський парламент провалив голосування за визнання депортації кримських татар геноцидом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Парламент Канади не підтримав резолюцію про визнання депортації кримських татар актом геноциду, повідомляє УНН.
Питання не було поставлене на голосування через протести опозиції.
Ініціатором проект резолюції став депутат українського походження Борис Жезневський. Однак документ так і не був винесений на голосування.
Ймовірно причиною протесту проти голосування за документ стало наближення парламентських виборів у Канаді. Наразі між політичними силами поглибилось протистояння.
“Пропоную парламенту визнати, що 18 травня 1944 року кримськотатарський “Sürgünlik” був розпочатий радянським диктатором Йосипом Сталіним, аби етнічно очистити Крим від 200 тисяч татар, позбавивши їх майна, запхавши у залізничні вагони для худоби та перемістивши на 4 тисячі в степи Центральної Азії”, - йдеться у тексті документу.
Як повідомляв УНН, Україна хоче передати Канаді списки росіян для накладення санкцій.