Канадский парламент провалил голосование за признание депортации крымских татар геноцидом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Парламент Канады не поддержал резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида, сообщает УНН.
Вопрос не был поставлен на голосование из-за протестов оппозиции.
Инициатором проект резолюции стал депутат украинского происхождения Борис Жезневський. Однако документ так и не был вынесен на голосование.
Вероятно причиной протеста против голосования за документ стало приближение парламентских выборов в Канаде. Сейчас между политическими силами углубилось противостояния.
"Предлагаю парламента признать, что 18 мая 1944 крымскотатарский "Sürgünlik" был начат советским диктатором Иосифом Сталиным, чтобы этнически очистить Крым от 200 000 татар, лишив их имущества, засунув в железнодорожные вагоны для скота и переместив на 4000 в степи Центральной Азии" , - говорится в тексте документа.
Как сообщал УНН, Украина хочет передать Канаде списки россиян для наложения санкций.