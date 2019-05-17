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Україна хоче передати Канаді списки росіян для накладення санкцій — Джемілєв

Україна хоче передати Канаді списки росіян для накладення санкцій — Джемілєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Україна відправить Канаді перелік російських службовців, залучених до порушень прав людини в Криму, аби уряд країни міг накласти на них санкції. Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає УНН.

“Ми запропонували запровадити “список Магнітського” по Криму і депутати це добре сприйняли. Ми домовилися, що передамо перелік усіх прокурорів, суддів та інших, хто бере участь в утисках мешканців Криму, і канадці включатимуть їх до санкційних списків”, - сказав Джемілєв.

Він зазначив, що перелік осіб уже створено прокуратурою АРК Крим. 

Як повідомляв УНН, у Криму видали посібник із проявами національної дискримінації

Як повідомляв УНН, користувачі у соцмережі Facebook ще на початку лютого помітили у підручниках історії Криму за 10 клас факти розпалювання ворожнечі і наклеп.

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