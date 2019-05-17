Україна хоче передати Канаді списки росіян для накладення санкцій — Джемілєв
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Україна відправить Канаді перелік російських службовців, залучених до порушень прав людини в Криму, аби уряд країни міг накласти на них санкції. Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає УНН.
“Ми запропонували запровадити “список Магнітського” по Криму і депутати це добре сприйняли. Ми домовилися, що передамо перелік усіх прокурорів, суддів та інших, хто бере участь в утисках мешканців Криму, і канадці включатимуть їх до санкційних списків”, - сказав Джемілєв.
Він зазначив, що перелік осіб уже створено прокуратурою АРК Крим.
Як повідомляв УНН, у Криму видали посібник із проявами національної дискримінації.
Як повідомляв УНН, користувачі у соцмережі Facebook ще на початку лютого помітили у підручниках історії Криму за 10 клас факти розпалювання ворожнечі і наклеп.