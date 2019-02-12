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У підручниках історії Криму виявили факти розпалювання ворожнечі і наклеп

У підручниках історії Криму виявили факти розпалювання ворожнечі і наклеп

Київ • УНН

 • 9098 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. На окупованому півострові у підручниках історії Криму за 10 клас знайшли факти розпалювання ворожнечі і наклеп. Про це повідомляють користувачі у соцмережі Facebook, передає УНН.

На фото, які зробили користувачі соцмереж, помітно виділені рядки, які суперечать дійсним історичним фактам.

"Це - підручник з історії Криму за 10 клас. По ньому вчать дітей в школах Криму! Розпалювання міжнаціональної ворожнечі, наклеп. Це держзамовлення?! Так з цим всім необхідно звернутися в суд! А не дозволяти їм сіяти подібну нісенітницю в думки наших дітей", - пишуть користувачі.

Ситуацію із підручниками прокоментував і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Власне, а хтось іншого чекав від російських окупантів? Тільки замість "ах" і "ох" робимо належні висновки: російські окупанти в усі часи і на всіх ними захоплених територіях головним об'єктом своїх злочинів завжди визначали корінні народи цих територій. Кримські татари - не виняток, досить озирнутися на трагічні періоди нашої історії, які практично не переривалися з моменту першої анексії Криму Російською імперією в 1783 році”, - так прокоментував Рефат Чубаров.

Нагадаємо, МЗС України вимагає від РФ припинити дискримінацію корінного народу Криму.

Зазначимо, Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Дану сецесію засуджує Україна і більшість країн світу. Крім того, з часів незаконного приєднання півострова до РФ політичних утисків зазнають кримські татари.

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