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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71566 просмотра

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В учебниках истории Крыма нашли факты разжигания вражды и клевету

В учебниках истории Крыма нашли факты разжигания вражды и клевету

Киев  •  УНН

 • 9098 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. На оккупированном полуострове в учебниках истории Крыма за 10 класс нашли факты разжигания вражды и клевету. Об этом сообщают пользователи в соцсети Facebook, передает УНН.

На фото, которые сделали пользователи соцсетей, заметно выделены строки, которые противоречат действительным историческим фактам.

"Это - учебник по истории Крыма за 10 класс. По нему учат детей в школах Крыма! Разжигание межнациональной розни, клевета. Это госзаказа?! Так с этим всем необходимо обратиться в суд! А не позволять им сеять подобную чушь в мысли наших детей", - пишут пользователи.

Ситуацию с учебниками прокомментировал и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Собственно, а кто-то ждал чего-то другого от российских оккупантов? Только вместо "ах" и "ох" делаем соответствующие выводы: российские оккупанты во все времена и на всех ними захваченных территориях главным объектом своих преступлений всегда определяли коренные народы этих территорий. Крымские татары - не исключение, достаточно оглянуться на трагические периоды нашей истории, которые практически не прерывались с момента первой аннексии Крыма Российской империей в 1783 году", - так прокомментировал Рефат Чубаров.

Напомним, МИД Украины требует от РФ прекратить дискриминацию коренного народа Крыма.

Отметим, Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Аннексию осуждает Украины и большинство стран мира. Кроме того, со времен незаконного присоединения полуострова к РФ крымские татары испытывают политические притеснения.

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