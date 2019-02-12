В учебниках истории Крыма нашли факты разжигания вражды и клевету
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На оккупированном полуострове в учебниках истории Крыма за 10 класс нашли факты разжигания вражды и клевету. Об этом сообщают пользователи в соцсети Facebook, передает УНН.
На фото, которые сделали пользователи соцсетей, заметно выделены строки, которые противоречат действительным историческим фактам.
"Это - учебник по истории Крыма за 10 класс. По нему учат детей в школах Крыма! Разжигание межнациональной розни, клевета. Это госзаказа?! Так с этим всем необходимо обратиться в суд! А не позволять им сеять подобную чушь в мысли наших детей", - пишут пользователи.
Ситуацию с учебниками прокомментировал и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Собственно, а кто-то ждал чего-то другого от российских оккупантов? Только вместо "ах" и "ох" делаем соответствующие выводы: российские оккупанты во все времена и на всех ними захваченных территориях главным объектом своих преступлений всегда определяли коренные народы этих территорий. Крымские татары - не исключение, достаточно оглянуться на трагические периоды нашей истории, которые практически не прерывались с момента первой аннексии Крыма Российской империей в 1783 году", - так прокомментировал Рефат Чубаров.
Напомним, МИД Украины требует от РФ прекратить дискриминацию коренного народа Крыма.
Отметим, Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Аннексию осуждает Украины и большинство стран мира. Кроме того, со времен незаконного присоединения полуострова к РФ крымские татары испытывают политические притеснения.