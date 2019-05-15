У Криму видали посібник із проявами національної дискримінації

Повідомляється, що кримінальне провадження розпочате на підставі заяви ГО "Кримська правозахисна група" за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності.



Ці дії, повідомляють в прокуратурі, виразились у виданні та розповсюдженні навчального посібника "История Крыма", в якому містяться прояви національної дискримінації у вигляді розпалювання міжнаціональної ворожнечі до кримськотатарського народу шляхом використання мови ненависті.



Установлено, що у тексті підручника містяться твердження, що під час Другої світової війни "представники кримськотатарського народу активніше долучалися до колабораціоністської діяльності, ніж інші етнічні групи Криму", а також твердження, що "кримським татарам у місцях висилки безкоштовно надавалась їжа, присадибні ділянки та позики на будівництво житла", що не відповідає дійсності".



Правоохоронці вживають заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного правопорушення та вирішують питання про призначення лінгвістичної експертизи навчального посібника.



Як повідомляв УНН, користувачі у соцмережі Facebook ще на початку лютого помітили у підручниках історії Криму за 10 клас факти розпалювання ворожнечі і наклеп.