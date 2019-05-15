В Крыму издали пособие с проявлениями национальной дискриминации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Прокуратура Крыма начала уголовное производство относительно разжигания межнациональной розни к крымскотатарскому народу через учебное пособие. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры АРК Крым, передает УНН.
Сообщается, что уголовное производство начато на основании заявления ОО "Крымская правозащитная группа" по факту совершения умышленных действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства.
Эти действия, сообщают в прокуратуре, выразились в издании и распространении учебного пособия "История Крыма", в котором содержатся проявления национальной дискриминации в виде разжигания межнациональной розни к крымскотатарскому народу путем использования языка ненависти.
Установлено, что в тексте учебника содержатся утверждения, что во время Второй мировой войны "представители крымскотатарского народа более активно приобщались к коллаборационистской деятельности, чем другие этнические группы Крыма", а также утверждение, что "крымским татарам в местах высылки бесплатно предоставлялась пища, приусадебные участки и ссуды на строительство жилья , что не соответствует действительности".
Правоохранители принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного правонарушения и решают вопрос о назначении лингвистической экспертизы учебного пособия.
Как сообщал УНН, пользователи в соцсети Facebook еще в начале февраля заметили в учебниках истории Крыма за 10 класс факты разжигания вражды и клевету.