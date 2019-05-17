Украина хочет передать Канаде списки россиян для наложения санкций - Джемилев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Украина отправит Канаде перечень российских служащих, привлеченных к нарушениям прав человека в Крыму, чтобы правительство страны могло наложить на них санкции. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает УНН.
"Мы предложили ввести "список Магнитского" по Крыму и депутаты это хорошо восприняли. Мы договорились, что передадим перечень всех прокуроров, судей и других, кто участвует в притеснениях жителей Крыма, и канадцы будут включать их в санкционные списки", - сказал Джемилев.
Он отметил, что перечень лиц уже создано прокуратурой АРК Крым.
Как сообщал УНН, в Крыму издали пособие с проявлениями национальной дискриминации .
Как сообщал УНН, пользователи в соцсети Facebook еще в начале февраля заметили в учебниках истории Крыма за 10 класс факты разжигания вражды и клевету.