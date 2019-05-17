Украина хочет передать Канаде списки россиян для наложения санкций - Джемилев

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 47055 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 71019 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 87444 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 99737 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123779 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111839 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137922 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144670 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130208 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украина хочет передать Канаде списки россиян для наложения санкций - Джемилев

Украина хочет передать Канаде списки россиян для наложения санкций - Джемилев

Киев  •  УНН

 • 9730 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Украина отправит Канаде перечень российских служащих, привлеченных к нарушениям прав человека в Крыму, чтобы правительство страны могло наложить на них санкции. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает УНН.

"Мы предложили ввести "список Магнитского" по Крыму и депутаты это хорошо восприняли. Мы договорились, что передадим перечень всех прокуроров, судей и других, кто участвует в притеснениях жителей Крыма, и канадцы будут включать их в санкционные списки", - сказал Джемилев.

Он отметил, что перечень лиц уже создано прокуратурой АРК Крым.

Как сообщал УНН, в Крыму издали пособие с проявлениями национальной дискриминации .

Как сообщал УНН, пользователи в соцсети Facebook еще в начале февраля заметили в учебниках истории Крыма за 10 класс факты разжигания вражды и клевету.

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