Чубаров: оккупанты массово разносят предупреждения о недопустимости экстремистских действий 18 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в Крыму российские силовики "массово разносят предупреждения о недопустимости экстремистских действий 18 мая". Об этом он написал в Facebook, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Вчера и сегодня российские оккупанты массово разносят членам Меджлиса крымскотатарского народа, правозащитникам, активистам крымскотатарского национального движения, крымскотатарским журналистам письменные предупреждения о недопустимости экстремистских действий 18 мая", - написал Чубаров.
Ранее вечером российские силовики в Крыму попытались вручить активисту Ролану Османову предостережение о недопустимости нарушения закона России "О противодействии экстремизму". Активист ответил, что не относится к числу организаторов траурных мероприятий и отказался подписывать предупреждение.
В последние несколько дней российские силовики вручают подобные предостережения другим крымскотатарским активистам в различных городах и поселках Крыма. В частности, предостережения получили крымскотатарские активисты Заир Смедли и Нариман Джелял.
Российские силовые ведомства официально не комментируют ситуацию.
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