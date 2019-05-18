Чубаров: 1944 год для крымских татар восстановился после аннексии Россией Крыма

“75 лет... Именно в этот вечер, 17 мая, многие ушли спать и не знали, что утром в их дома не просто постучат, а сапогами выбьют двери и начнется 18 мая. Я хочу вас попросить представить, что чувствовали люди. И буквально недавно (вечером 17 мая — ред) я увидел сообщение Наримана Джеляла, что и к нему приходили, как и ко многим крымским татарам, с предупреждением о том, чтобы завтра они ничего не делали... Итак, 1944 год для крымских татар, к сожалению, восстановился в 2014-м и продолжается в 2019 году”, — сказал Чубаров.

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Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 18 мая на всей территории Украины и на территории аннексированного Россией Крыма в 12:00 будет объявлена минута молчания в память жертв геноцида крымскотатарского народа.