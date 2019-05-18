Чубаров: 1944 год для крымских татар восстановился после аннексии Россией Крыма

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 42164 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 63648 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 80365 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 93377 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122988 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111594 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137737 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144646 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130140 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Чубаров: 1944 год для крымских татар восстановился после аннексии Россией Крыма

Чубаров: 1944 год для крымских татар восстановился после аннексии Россией Крыма

Киев  •  УНН

 • 8222 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сравнил депортацию крымских татар в 1944 году с российской аннексией Крыма. Такое мнение он высказал 17 мая во время киевской премьеры документального фильма о депортации крымских татар "1944". Об этом сообщает проект Радио Свобода Крим.Реалии, передает УНН.

“75 лет... Именно в этот вечер, 17 мая, многие ушли спать и не знали, что утром в их дома не просто постучат, а сапогами выбьют двери и начнется 18 мая. Я хочу вас попросить представить, что чувствовали люди. И буквально недавно (вечером 17 мая — ред) я увидел сообщение Наримана Джеляла, что и к нему приходили, как и ко многим крымским татарам, с предупреждением о том, чтобы завтра они ничего не делали... Итак, 1944 год для крымских татар, к сожалению, восстановился в 2014-м и продолжается в 2019 году”, — сказал Чубаров.

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Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 18 мая на всей территории Украины и на территории аннексированного Россией Крыма в 12:00 будет объявлена минута молчания в память жертв геноцида крымскотатарского народа.

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