"Чорнобиль буде квіточками": Данілов про загрозу надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що існує ймовірність того, російські військові підірвуть Запорізьку атомну електростанцію, яка розташована у місті Енергодар. За його словами, наслідки катастрофи будуть набагато гіршими за наслідки аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Про це він заявив у ефірі Радіо НВ, інформує УНН.