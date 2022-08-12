"Чорнобиль буде квіточками": Данілов про загрозу надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що існує ймовірність того, російські військові підірвуть Запорізьку атомну електростанцію, яка розташована у місті Енергодар. За його словами, наслідки катастрофи будуть набагато гіршими за наслідки аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Про це він заявив у ефірі Радіо НВ, інформує УНН.
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"Це об'єкт підвищеної небезпеки. І не дай Боже, станеться якась там ядерна катастрофа, я можу сказати, що Чорнобиль це буде тільки квіточки", - вказав Данілов.
"Це найбільша АЕС у Європі, там шість величезних енергоблоків стоїть... А що ми маємо сьогодні робити, якщо її захопили озброєні терористи, нагнали туди техніку. Якщо ми зараз почнемо з ними там «з'ясовувати стосунки», вірогідність того, що вони приймуть рішення, що треба її підірвати, ну, вона існує. От в чому проблема", - заявив секретар РНБО.
Деталі
Данілов наголосив, що у світі не хочуть займатися вирішенням цієї проблеми. Зокрема, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повинно було реагувати з першого дня, коли російські окупанти захопили Запорізьку АЕС, але воно «десь поділося».
Він додав, що весь світ зараз має вимагати, щоб російські окупанти залишили територію станції і вона перейшла під контроль України.
Доповнення
11 серпня у Нью-Йорку почалося засідання Ради Безпеки ООН, яке росія скликала через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі заявив, що загроза ядерної безпеки на Запорізькій АЕС зараз відсутня, але ситуація може змінитись в будь-який момент і тому закликав дозволити МАГАТЕ відвідати станцію.
Через постійні обстріли Запорізької АЕС з боку російських окупантів у Міністерстві внутрішніх справ України розглядають можливість проведення евакуації жителів прилеглих населених пунктів.