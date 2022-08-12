"Чорнобиль буде квіточками": Данілов про загрозу надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 62501 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 70811 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 82333 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87669 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 98158 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 151257 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71105 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151406 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109868 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69472 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7м/с
52%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 21104 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22711 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 23942 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12997 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13891 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 62501 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 151257 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175076 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151406 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262686 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96498 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99094 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43671 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47058 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61650 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

"Чорнобиль буде квіточками": Данілов про загрозу надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС

Київ • УНН

 • 261292 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що існує ймовірність того, російські військові підірвуть Запорізьку атомну електростанцію, яка розташована у місті Енергодар. За його словами, наслідки катастрофи будуть набагато гіршими за наслідки аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Про це він заявив у ефірі Радіо НВ, інформує УНН.

"Чорнобиль буде квіточками": Данілов про загрозу надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС

Цитата

"Це об'єкт підвищеної небезпеки. І не дай Боже, станеться якась там ядерна катастрофа, я можу сказати, що Чорнобиль це буде тільки квіточки", - вказав Данілов.

"Це найбільша АЕС у Європі, там шість величезних енергоблоків стоїть... А що ми маємо сьогодні робити, якщо її захопили озброєні терористи, нагнали туди техніку. Якщо ми зараз почнемо з ними там «з'ясовувати стосунки», вірогідність того, що вони приймуть рішення, що треба її підірвати, ну, вона існує. От в чому проблема", - заявив секретар РНБО.

Деталі

Данілов наголосив, що у світі не хочуть займатися вирішенням цієї проблеми. Зокрема, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повинно було реагувати з першого дня, коли російські окупанти захопили Запорізьку АЕС, але воно «десь поділося».

Він додав, що весь світ зараз має вимагати, щоб російські окупанти залишили територію станції і вона перейшла під контроль України.

Доповнення 

11 серпня у Нью-Йорку почалося засідання Ради Безпеки ООН, яке росія скликала через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі заявив, що загроза ядерної безпеки на Запорізькій АЕС зараз відсутня, але ситуація може змінитись в будь-який момент і тому закликав дозволити МАГАТЕ відвідати станцію.

Через постійні обстріли Запорізької АЕС з боку російських окупантів у Міністерстві внутрішніх справ України розглядають можливість проведення евакуації жителів прилеглих населених пунктів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,705.30
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,227.12
Ethereum
$1,622.75