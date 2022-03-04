Вони до цього готувалися: Зеленський повідомив, що ЗАЕС обстрілюють російські танки обладнанні тепловізорами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗАЕС обстрілюють російські танки обладнанні тепловізорами та обговорив питання з МАГАТЕ. Про це повідомляє УНН.
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"Європа зараз повинна прокинутися - горить найбільша атомна електростанція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Ці танки обладнанні тепловізорами, тобто вони знають куди стріляють, вони до цього готувались", - про це заявив Володимир Зеленський у своєму зверненні в соцмережах.
Також Президент повідомив, що вже зв'язався із країнами-партнерами (Джо Байденом, Анджеєм Дудою, Шарлем Мішелем та іншими) багатьох країн та МАГАТЕ.
Додамо
В результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС.
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