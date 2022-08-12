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"Чернобыль будет цветочками": Данилов об угрозе чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС

Киев • УНН

 • 261292 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что российские военные взорвут Запорожскую атомную электростанцию, расположенную в городе Энергодар. По его словам, последствия катастрофы будут гораздо хуже последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом он заявил в эфире Радио НВ, информирует УНН.

"Чернобыль будет цветочками": Данилов об угрозе чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС

Цитата

"Это объект повышенной опасности. И не дай Бог, произойдет какая-то там ядерная катастрофа, я могу сказать, что Чернобыль это будет только цветочки", - указал Данилов.

"Это самая большая АЭС в Европе, там шесть огромных энергоблоков стоит... А что мы сегодня должны делать, если ее захватили вооруженные террористы, нагнали туда технику. Если мы сейчас начнем с ними там «выяснять отношения», вероятность того, что они примут решение, что нужно ее взорвать, ну она существует. Вот в чем проблема", - заявил секретарь СНБО.

Детали

Данилов подчеркнул, что в мире не хотят заниматься решением этой проблемы. В частности, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно было реагировать с первого дня, когда российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС, но оно «где-то делось».

Он добавил, что весь мир сейчас должен требовать, чтобы российские оккупанты покинули территорию станции и она перешла под контроль Украины.

Дополнение 

11 августа в Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН, которое россия созвала из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.

Генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси заявил, что угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС сейчас отсутствует, но ситуация может измениться в любой момент и поэтому призвал разрешить МАГАТЭ посетить станцию.

Из-за постоянных обстрелов Запорожской АЭС со стороны российских оккупантов в Министерстве внутренних дел Украины рассматривают возможность проведения эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.

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