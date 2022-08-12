Ворожі обстріли Запорізької АЕС: у МВС не відкидають евакуацію населення

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Міністр зазначив, що український уряд уже звернувся до МАГАТЕ, щоб ця організація забезпечила належний контроль за Запорізькою АЕС.

"Говорячи про ситуацію на ЗАЕС, всі ми бачили обстріли, які здійснювали російські війська по енергоблоку. Це жахливо. Нагадаю, що це найбільша атомна електростанція в Європі, яка має шість енергоблоків. І важко навіть собі уявити той масштаб трагедії, який може бути, якщо росіяни і далі там залишаться. Після останніх обстрілів станції, ми переконалися, що для них немає ніяких стримуючих факторів. Вони готові на будь-які дії, незважаючи на наслідки. Це говорить про те, що уже сьогодні ми маємо готуватися до будь-яких сценаріїв", – зазначив Монастирський.

Він підтвердив, що уже сьогодні МВС разом з ДСНС і Мінрегіоном обговорює різні сценарії, зокрема й евакуацію населення навколишніх населених пунктів. Кожен ядерний об'єкт має чіткий план дій у разі виникненні надзвичайної ситуації.

"Наразі ми абсолютно відповідально можемо стверджувати, що адекватний контроль за діями Запорізької АЕС відсутній. Сьогодні вона фактично перебуває не просто в руках ворога, а й в руках неосвідчених спеціалістів, які дійсно можуть допустити трагедію. Ті українські фахівці, які там залишилися, частково не допускаються до ділянок, де вони мають бути. Як відомо на території станції сьогодні перебуває військова техніка рф. Все це оцінюється як найвищий рівень загрози", – повідомив міністр.

Нагадаємо

11 серпня США підтримали заклики до створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС.