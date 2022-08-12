Ворожі обстріли Запорізької АЕС: у МВС не відкидають евакуацію населення

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 63005 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 71787 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 82981 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 88273 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 98741 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 151610 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71198 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151629 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109933 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69492 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.5м/с
51%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 21413 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 23027 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 24223 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 13314 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 14200 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 63005 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 151610 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175293 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151629 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262866 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96581 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99173 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43742 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47128 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61722 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Ворожі обстріли Запорізької АЕС: у МВС не відкидають евакуацію населення

Київ • УНН

 • 149049 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Через постійні обстріли Запорізької АЕС з боку російських окупантів у Міністерстві внутрішніх справ України розглядають можливість проведення евакуації жителів прилеглих населених пунктів. Про це під час робочої поїздки на Сумщину повідомив глава МВС Денис Монастирський, інформує УНН.

Ворожі обстріли Запорізької АЕС: у МВС не відкидають евакуацію населення

Деталі

Міністр зазначив, що український уряд уже звернувся до МАГАТЕ, щоб ця організація забезпечила належний контроль за Запорізькою АЕС.

"Говорячи про ситуацію на ЗАЕС, всі ми бачили обстріли, які здійснювали російські війська по енергоблоку. Це жахливо. Нагадаю, що це найбільша атомна електростанція в Європі, яка має шість енергоблоків. І важко навіть собі уявити той масштаб трагедії, який може бути, якщо росіяни і далі там залишаться. Після останніх обстрілів станції, ми переконалися, що для них немає ніяких стримуючих факторів. Вони готові на будь-які дії, незважаючи на наслідки. Це говорить про те, що уже сьогодні ми маємо готуватися до будь-яких сценаріїв", – зазначив Монастирський.

Він підтвердив, що уже сьогодні МВС разом з ДСНС і Мінрегіоном обговорює різні сценарії, зокрема й евакуацію населення навколишніх населених пунктів. Кожен ядерний об'єкт має чіткий план дій у разі виникненні надзвичайної ситуації.

"Наразі ми абсолютно відповідально можемо стверджувати, що адекватний контроль за діями Запорізької АЕС відсутній. Сьогодні вона фактично перебуває не просто в руках ворога, а й в руках неосвідчених спеціалістів, які дійсно можуть допустити трагедію. Ті українські фахівці, які там залишилися, частково не допускаються до ділянок, де вони мають бути. Як відомо на території станції сьогодні перебуває військова техніка рф. Все це оцінюється як найвищий рівень загрози", – повідомив міністр.

Нагадаємо

11 серпня США підтримали заклики до створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,500.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.06
Ethereum
$1,619.66