США підтримали ініціативу щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Сполучені Штати підтримали заклики до створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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“Бої біля атомної станції небезпечні та безвідповідальні, і ми продовжуємо закликати росію припинити всі військові операції на українських ядерних об'єктах або поблизу них, і повернути Україні повний контроль. Ми також підтримуємо заклики України до створення демілітаризованої зони навколо атомної електростанції", – заявили у Держдепартаменті США.
Додамо
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав надати міжнародним інспекторам доступ до Запорізької атомної електростанції після ворожого обстрілу найбільшої в Європі атомної станції минулих вихідних.
Контекст
5 серпня загарбники з використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об'єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Ушкодження отримали азотно-киснева станція та об'єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС.
Вашингтонський аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW) 3 серпня оцінив, що російські війська, ймовірно, використали електростанцію, щоб "зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні з метою знизити волю Заходу до забезпечення військової підтримки українського контрнаступу".
В ISW також заявили, що росія "ефективно використовує станцію як ядерний щит для запобігання українським ударам по російських силах і техніці".