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Вражеские обстрелы Запорожской АЭС: в МВД не исключают эвакуацию населения

Киев • УНН

 • 149049 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Из-за постоянных обстрелов Запорожской АЭС со стороны российских оккупантов в Министерстве внутренних дел Украины рассматривают возможность проведения эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов. Об этом во время рабочей поездки в Сумскую область сообщил глава МВД Денис Монастырский, информирует УНН.

Вражеские обстрелы Запорожской АЭС: в МВД не исключают эвакуацию населения

Детали

Министр отметил, что украинское правительство уже обратилось к МАГАТЭ, чтобы эта организация обеспечила надлежащий контроль за Запорожской АЭС.

"Говоря о ситуации на ЗАЭС, все мы видели обстрелы, которые совершали российские войска по энергоблоку. Это ужасно. Напомню, что это крупнейшая атомная электростанция в Европе, имеющая шесть энергоблоков. И трудно даже представить тот масштаб трагедии, который может быть, если россияне и дальше там останутся. После последних обстрелов станции, мы убедились, что для них нет никаких сдерживающих факторов. Они готовы на любые действия, несмотря на последствия. Это говорит о том, что уже сегодня мы должны готовиться к любым сценариям", – отметил Монастырский.

Он подтвердил, что уже сегодня МВД вместе с ГСЧС и Минрегионом обсуждает разные сценарии, в том числе и эвакуацию населения окрестных населенных пунктов. Каждый ядерный объект имеет четкий план действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

"Сейчас мы абсолютно ответственно можем утверждать, что адекватный контроль за действиями Запорожской АЭС отсутствует. Сегодня она фактически находится не просто в руках врага, но и в руках неопытных специалистов, которые действительно могут допустить трагедию. Оставшиеся там украинские специалисты частично не допускаются к участкам, где они должны быть. Как известно, на территории станции сегодня находится военная техника рф. Все это оценивается как самый высокий уровень угрозы", – сообщил глава МВД.

Напомним

11 августа США поддержали призывы к созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

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