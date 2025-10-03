$41.280.05
Чоловік, який отримав поранення від кулі ППО в центрі Конотопа, помер у лікарні

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Чоловік, якого 30 вересня поранила куля ППО в центрі Конотопа, помер у лікарні. Мер Конотопа закликав мешканців не перебувати на вулиці під час роботи ППО.

Чоловік, який отримав поранення від кулі ППО в центрі Конотопа, помер у лікарні

Чоловік, який 30 вересня отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа на Сумщині, помер у лікарні. Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін, передає УНН.

Чоловік, якого в центрі Конотопа поранила в живіт куля ППО, сьогодні близько 21:00 помер в лікарні 

- написав Семеніхін.

Він висловив співчуття рідним і близьким чоловіка та закликав мешканців міста не перебувати на вулиці та поблизу вікон, коли працює ППО.

Нагадаємо

30 вересня в центрі Конотопа на Сумщині під час ППО чоловіка було поранено кулею в живіт.

Павло Башинський

Суспільство
Конотоп
Сумська область