16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Мужчина, получивший ранение от пули ПВО в центре Конотопа, скончался в больнице

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Мужчина, которого 30 сентября ранила пуля ПВО в центре Конотопа, скончался в больнице. Мэр Конотопа призвал жителей не находиться на улице во время работы ПВО.

Мужчина, получивший ранение от пули ПВО в центре Конотопа, скончался в больнице

Мужчина, получивший 30 сентября ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа Сумской области, скончался в больнице. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, передает УНН.

Мужчина, которого в центре Конотопа ранила в живот пуля ПВО, сегодня около 21:00 скончался в больнице 

- написал Семенихин.

Он выразил соболезнования родным и близким мужчины и призвал жителей города не находиться на улице и вблизи окон, когда работает ПВО.

Напомним

30 сентября в центре Конотопа Сумской области во время ПВО мужчина был ранен пулей в живот.

Павел Башинский

Общество
Конотоп
Сумская область