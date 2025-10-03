Мужчина, получивший ранение от пули ПВО в центре Конотопа, скончался в больнице
Киев • УНН
Мужчина, которого 30 сентября ранила пуля ПВО в центре Конотопа, скончался в больнице. Мэр Конотопа призвал жителей не находиться на улице во время работы ПВО.
Мужчина, получивший 30 сентября ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа Сумской области, скончался в больнице. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, передает УНН.
Мужчина, которого в центре Конотопа ранила в живот пуля ПВО, сегодня около 21:00 скончался в больнице
Он выразил соболезнования родным и близким мужчины и призвал жителей города не находиться на улице и вблизи окон, когда работает ПВО.
Напомним
30 сентября в центре Конотопа Сумской области во время ПВО мужчина был ранен пулей в живот.