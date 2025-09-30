Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа
Київ • УНН
У Конотопі чоловіка поранено в живіт кулею ППО. Постраждалого доставили до лікарні для термінової операції.
В центрі Конотопа на Сумщині під час ППО чоловіка було поранено кулею в живіт. Про це повідомив міський голова Конотопу Артем Семеніхін в Telegram, передає УНН.
Деталі
В центрі поранено чоловіка 79 років кулею в живіт. Куля ППО! Тож не знаходимося біля вікон і на вулиці під час роботи хлопців
Він повідомив, що людину доставили до лікарні і приступають до термінової операції.
Доповнення
У 2024 році повідомляв, що в Старокостянтинові на Хмельниччині 17-річна дівчина під час збиття російського "шахеда" отримала травми. Під час повітряної тривоги та роботи ППО вона стояла біля вікна.
Голова Хмельницької ОДА згодом повідомляв, що після проведеної операції її стан був стабільний.