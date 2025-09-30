$41.320.16
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа

Киев • УНН

 • 2362 просмотра

В Конотопе мужчина ранен в живот пулей ПВО. Пострадавшего доставили в больницу для срочной операции.

Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа

В центре Конотопа Сумской области во время ПВО мужчина был ранен пулей в живот. Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин в Telegram, передает УНН.

Детали

В центре ранен мужчина 79 лет пулей в живот. Пуля ПВО! Так что не находимся у окон и на улице во время работы ребят

- подчеркнул Семенихин.

Он сообщил, что человека доставили в больницу и приступают к срочной операции.

Дополнение

В 2024 году сообщалось, что в Староконстантинове Хмельницкой области 17-летняя девушка во время сбития российского "шахеда" получила травмы. Во время воздушной тревоги и работы ПВО она стояла у окна.

Глава Хмельницкой ОГА впоследствии сообщал, что после проведенной операции ее состояние было стабильным.

Анна Мурашко

ОбществоВойна в Украине
Конотоп
Сумская область