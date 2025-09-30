Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа
Киев • УНН
В Конотопе мужчина ранен в живот пулей ПВО. Пострадавшего доставили в больницу для срочной операции.
В центре Конотопа Сумской области во время ПВО мужчина был ранен пулей в живот. Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин в Telegram, передает УНН.
Детали
В центре ранен мужчина 79 лет пулей в живот. Пуля ПВО! Так что не находимся у окон и на улице во время работы ребят
Он сообщил, что человека доставили в больницу и приступают к срочной операции.
Дополнение
В 2024 году сообщалось, что в Староконстантинове Хмельницкой области 17-летняя девушка во время сбития российского "шахеда" получила травмы. Во время воздушной тревоги и работы ПВО она стояла у окна.
Глава Хмельницкой ОГА впоследствии сообщал, что после проведенной операции ее состояние было стабильным.