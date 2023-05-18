Членство в НАТО, авіаційна коаліція та санкції: Кулеба назвав три ключових напрями консолідації партнерів України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Міністерство закордонних справ України приділяє пріоритетну увагу досягненню консенсусу партнерів із трьох ключових рішень: вступу України до НАТО, надання Україні західних літаків і запровадження нових жорстких санкцій проти росії. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час конференції Strategic Ark, організованої Польським інститутом міжнародних відносин, в якій він взяв участь онлайн разом із польським колегою Збігнєвом Рау, передає УНН.
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За словами Кулеби, коли у 2014 році росія здійснила спробу анексії Криму, світ був єдиним у словах, але не у діях.
"Це спонукало росію продовжити агресію та розширити її на Донбас, а згодом і на всю територію України в ході повномасштабного вторгнення. З минулого року ми, на щастя, маємо єдність країн світу в конкретних діях на підтримку України. Ми всі відклали проблеми вбік та об’єдналися довкола спільної мети, протидії спільному ворогу”, - зазначив він.
Міністр нагадав, що рік тому під час дискусій в ЄС щодо надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі деякі скептики закликали нашу державу не підривати єдність, наполягаючи на рішенні, щодо якого не було консенсусу. Врешті консенсус був досягнутий і після ухвалення рішення країни ЄС разом святкували досягнення єдності довкола нього. Він порівняв цю динаміку із нинішньою дискусією щодо членства України в НАТО, яка, на його думку, також завершиться позитивним результатом.
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Він підкреслив єдність поглядів України та Польщі та зауважив, що дві країни спільно працюють задля досягнення єдності міжнародної коаліції з низки конкретних рішень. Міністр зауважив, що єдність не можна розглядати поза контекстом конкретних кроків, які її потребують. Різні рішення потребують різного кола країн для досягнення консенсусу, і українська дипломатія працює над його побудовою в кожному конкретному випадку.
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“Нині найширша єдність країн потрібна довкола позиції, що Україна має перемогти у цій війні на умовах, визначених самою Україною. Країни, які визначать це своєю метою, починають дуже швидко ухвалювати правильні рішення. Пріоритетні кроки, над побудовою консенсусу щодо яких ми нині працюємо, це членство України в НАТО, авіаційна коаліція та воля для запровадження нових жорстких санкцій проти росії. Є багато інших важливих кроків, але ці три ключові”, - підкреслив Дмитро Кулеба.
Глава МЗС України нагадав, що на Саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне отримати рішення, яке визначить алгоритм її вступу до Північноатлантичного альянсу: “Простіше кажучи, ми вітатимемо будь-який конкретний крок, які союзники зможуть зробити на шляху до членства України в НАТО”.
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