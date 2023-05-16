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Кулеба назвав п'ять причин, чому США "життєво важливо" забезпечити Україну винищувачами F-16

Кулеба назвав п'ять причин, чому США "життєво важливо" забезпечити Україну винищувачами F-16

Київ • УНН

 • 1608847 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у публікації для Foreign Policy Magazine назвав п'ять причин, чому США "життєво важливо" забезпечити Україну винищувачами F-16. Серед них - захист мирного населення, підтримка сухопутних сил під час наступу, безпека Чорноморського "зернового коридору" та для запобігання майбутній загрозі з боку рф, передає УНН.

Цитата

"Постачання військової допомоги Україні було і залишається грандіозним завданням і, ймовірно, є найбільшою матеріально-технічною операцією Заходу з часів Другої світової війни. Сполучені Штати очолили ці зусилля з надзвичайним завзяттям. Оскільки війна вступає в новий етап, життєво важливо забезпечити Україну винищувачами F-16", - написав Кулеба.

Деталі

Міністр зазначив, що насамперед Україні необхідні винищувачі для зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони, а також захисту мирного населення, оскільки російські ракети та безпілотники завдають ударів по містах, руйнують критичну інфраструктуру та ставлять під загрозу безпеку атомних електростанцій. Кулеба повідомив, що наразі українські захисники перехоплюють приблизно 75% ворожих ракет та дронів, проте близько 25% "все ще досягають своїх цілей".

"F-16 працюватимуть як єдина система протиповітряної оборони наземного базування, що дозволить нам збивати російські ракети задовго до того, як вони вб’ють когось або зруйнують інший енергетичний об’єкт", - резюмував він.

Другою причиною, за словами міністра, є підтримка сухопутних сил України, оскільки перевага в повітрі є "передумовою для будь-яких успішних наступальних операцій відповідно до військової доктрини США та НАТО". Він нагадав, що ЗСУ звільнили приблизно половину новоокупованих територій, маючи лише "невеликий парк літаків радянських часів". 

"F-16 дозволить нам контролювати наше небо, захистити наші війська, зменшити їхні втрати та збільшити шанси наших пілотів вижити в повітряних боях. Постачання Україні більшої кількості (винищувачів, - ред.) МіГ радянських часів не досягне цієї мети. Їхні радари поступаються російським, а боєприпаси застаріли, що ставить під загрозу життя наших пілотів", - пояснив Кулеба.

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Крім цього, американські винищувачі дозволять гарантувати безпеку Чорноморського "зернового коридору" та повністю відновити експорт продовольства з України, зокрема до найбільш вразливих країн глобального півдня, "не покладаючись на постійну відсутність доброї волі росії", написав міністр. Також, вказав Кулеба, український досвід польотів на F-16 у прямому бою з росією "піде на користь" ВПС США, бо пілоти будуть готові поділитися досвідом користування винищувачами у реальному бою з країною-агресором, що "модернізує ВПС США, не загрожуючи життям американців".

"Українські аси втілять фантастику Top Gun у реальність", - підкреслив він.

П'ятою причиною міністр назвав те, що F-16 слугуватимуть "сильним стримуючим фактором" для будь-яких майбутніх спроб росії "перекроїти кордони в Європі". Він попередив, що Україна потребує літаків виключно для захисту та не буде використовувати їх на території рф, лише "в межах наших власних кордонах, визнаних міжнародним правом". 

Кулеба нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення обговорення кожного нового виду зброї починалися з "ні" через побоювання "спровокувати" москву і закінчувалися "так". Він вказав, що навчання українських пілотів "не може бути контраргументом", оскільки вони "готові почати навчання в будь-який момент і завершити його за короткий термін".

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Він додав, що також немає проблем із наявністю форсунок, оскільки в України є підстави вважати, що деякі європейські партнери готові надати перші платформи та подбати про технічне обслуговування, якщо Вашингтон "дасть добро". Кулеба продовжив, що з огляду на переозброєння, низка країн незабаром перейде на новіші F-35, випустивши на ринок "сотні" F-16, а українська інфраструктура, включно зі злітно-посадковими смугами, "вже здатна підтримувати операції F-16".

"Україна переможе, і це буде наша спільна перемога. Але надання F-16 врятує багато життів, швидше наблизить перемогу та заощадить нашим партнерам багато політичних, військових та економічних ресурсів. Стратегічні кроки можуть забезпечити не лише справедливий і міцний мир в Україні, але й довгострокову стабільність Європи та Північної Америки. Рішення надати Україні F-16 – саме це. Його результатом стануть десятиліття безпечного та процвітаючого розвитку України, Сполучених Штатів та їхніх європейських партнерів і союзників", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо

Заступник речника Державного департаменту Сполучених Штатів Ведант Патель на брифінгу прокоментував намір деяких країн розпочати підготовку українських пілотів на західних винищувачах, заявивши, що "це важливий процес".

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