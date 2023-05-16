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Держдеп США прокоментував наміри деяких країн розпочати навчання українських пілотів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Заступник речника Державного департаменту Сполучених Штатів Ведант Патель на брифінгу прокоментував намір деяких країн розпочати підготовку українських пілотів на західних винищувачах, заявивши, що "це важливий процес", передає УНН.

Цитата

"Є важливий процес, оскільки він стосується альянсу низки країн, які надають важливу безпекову допомогу нашим українським партнерам", - зазначив Патель, коментуючи рішення Великої Британії навчати українських пілотів керувати західними винищувачами.

Деталі

Заступник наголосив, що єдиною метою країн-партнерів є "колективно робити все можливе" для того, щоб Україна мала спроможність захистити себе та свою територіальну цілісність і суверенітет". Він додав, що низка країн активізувала роботу у цьому напрямку та обмінювалася системами, проводила навчання військових.

"Ми з нетерпінням чекаємо поглиблення нашого партнерства, щоб зробити це та також відіграти свою роль", - підсумував Патель.

Нагадаємо

Велика Британія оголосила, що розпочне навчання українських пілотів, а також докладає зусиль щодо співпраці з іншими країнами стосовно можливої відправки F-16 в Україну.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Лондону у Великій Британії 15 травня заявив, що Україна спільно зі Сполученим Королівством планує створити "коаліцію винищувачів", щоб захистити українське небо.

Українські Національні Новини

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