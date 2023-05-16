Госдеп США прокомментировал намерения некоторых стран начать обучение украинских пилотов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Заместитель спикера Государственного департамента Соединенных Штатов Ведант Патель на брифинге прокомментировал намерение некоторых стран начать подготовку украинских пилотов на западных истребителях, заявив, что "это важный процесс", передает УНН.
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"Есть важный процесс, поскольку он касается альянса ряда стран, которые оказывают важную помощь в сфере безопасности нашим украинским партнерам", - отметил Патель, комментируя решение Великобритании обучать украинских пилотов управлять западными истребителями.
Детали
Заместитель подчеркнул, что единственной целью стран-партнеров является "коллективно делать все возможное" для того, чтобы Украина имела возможность защитить себя и свою территориальную целостность и суверенитет". Он добавил, что ряд стран активизировали работу в этом направлении и обменивались системами, проводили обучение военных.
"Мы с нетерпением ждем углубления нашего партнерства, чтобы сделать это и также сыграть свою роль", - подытожил Патель.
Напомним
Великобритания объявила, что начнет обучение украинских пилотов, а также прилагает усилия по сотрудничеству с другими странами относительно возможной отправки F-16 в Украину.
Президент Владимир Зеленский во время визита в Лондон в Великобритании 15 мая заявил, что Украина совместно с Соединенным Королевством планирует создать "коалицию истребителей", чтобы защитить украинское небо.