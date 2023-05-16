Госдеп США прокомментировал намерения некоторых стран начать обучение украинских пилотов

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"Есть важный процесс, поскольку он касается альянса ряда стран, которые оказывают важную помощь в сфере безопасности нашим украинским партнерам", - отметил Патель, комментируя решение Великобритании обучать украинских пилотов управлять западными истребителями.

Детали

Заместитель подчеркнул, что единственной целью стран-партнеров является "коллективно делать все возможное" для того, чтобы Украина имела возможность защитить себя и свою территориальную целостность и суверенитет". Он добавил, что ряд стран активизировали работу в этом направлении и обменивались системами, проводили обучение военных.

"Мы с нетерпением ждем углубления нашего партнерства, чтобы сделать это и также сыграть свою роль", - подытожил Патель.

Напомним

Великобритания объявила, что начнет обучение украинских пилотов, а также прилагает усилия по сотрудничеству с другими странами относительно возможной отправки F-16 в Украину.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Лондон в Великобритании 15 мая заявил, что Украина совместно с Соединенным Королевством планирует создать "коалицию истребителей", чтобы защитить украинское небо.