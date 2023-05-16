Кулеба назвал пять причин, почему США "жизненно важно" обеспечить Украину истребителями F-16

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"Поставка военной помощи Украине была и остается грандиозной задачей и, вероятно, является крупнейшей материально-технической операцией Запада со времен Второй мировой войны. Соединенные Штаты возглавили эти усилия с необычайным рвением. Поскольку война вступает в новый этап, жизненно важно обеспечить Украину истребителями F-16", - написал Кулеба.

Детали

Министр отметил, что прежде всего Украине необходимы истребители для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны, а также защиты мирного населения, поскольку российские ракеты и беспилотники наносят удары по городам, разрушают критическую инфраструктуру и ставят под угрозу безопасность атомных электростанций. Кулеба сообщил, что сейчас украинские защитники перехватывают примерно 75% вражеских ракет и дронов, однако около 25% "все еще достигают своих целей".

"F-16 будут работать как единая система противовоздушной обороны наземного базирования, что позволит нам сбивать российские ракеты задолго до того, как они убьют кого-то или разрушат другой энергетический объект", - резюмировал он.

Второй причиной, по словам министра, является поддержка сухопутных сил Украины, поскольку превосходство в воздухе является "предпосылкой для любых успешных наступательных операций в соответствии с военной доктриной США и НАТО". Он напомнил, что ВСУ освободили примерно половину новооккупированных территорий, имея лишь "небольшой парк самолетов советских времен".

"F-16 позволит нам контролировать наше небо, защитить наши войска, уменьшить их потери и увеличить шансы наших пилотов выжить в воздушных боях. Поставка Украине большего количества (истребителей, - ред.) МиГ советских времен не достигнет этой цели. Их радары уступают российским, а боеприпасы устарели, что ставит под угрозу жизни наших пилотов", - объяснил Кулеба.

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Кроме этого, американские истребители позволят гарантировать безопасность Черноморского "зернового коридора" и полностью восстановить экспорт продовольствия из Украины, в частности в наиболее уязвимые страны глобального юга, "не полагаясь на постоянное отсутствие доброй воли россии", написал министр. Также, указал Кулеба, украинский опыт полетов на F-16 в прямом бою с россией "пойдет на пользу" ВВС США, потому что пилоты будут готовы поделиться опытом пользования истребителями в реальном бою со страной-агрессором, что "модернизирует ВВС США, не ставя под угрозу жизнь американцев".

"Украинские асы воплотят фантастику Top Gun в реальность", - подчеркнул он.

Пятой причиной министр назвал то, что F-16 будут служить "сильным сдерживающим фактором" для любых будущих попыток россии "перекроить границы в Европе". Он предупредил, что Украина нуждается в самолетах исключительно для защиты и не будет использовать их на территории рф, только "в пределах наших собственных границ, признанных международным правом".

Кулеба напомнил, что с начала полномасштабного вторжения обсуждения каждого нового вида оружия начинались с "нет" из-за опасений "спровоцировать" москву и заканчивались "да". Он указал, что обучение украинских пилотов "не может быть контраргументом", поскольку они "готовы начать обучение в любой момент и завершить его за короткий срок".

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Он добавил, что также нет проблем с наличием форсунок, поскольку у Украины есть основания полагать, что некоторые европейские партнеры готовы предоставить первые платформы и позаботиться о техническом обслуживании, если Вашингтон "даст добро". Кулеба продолжил, что учитывая перевооружение, ряд стран вскоре перейдет на более новые F-35, выпустив на рынок "сотни" F-16, а украинская инфраструктура, включая взлетно-посадочные полосы, "уже способна поддерживать операции F-16".

"Украина победит, и это будет наша общая победа. Но предоставление F-16 спасет много жизней, быстрее приблизит победу и сэкономит нашим партнерам много политических, военных и экономических ресурсов. Стратегические шаги могут обеспечить не только справедливый и прочный мир в Украине, но и долгосрочную стабильность Европы и Северной Америки. Решение предоставить Украине F-16 – именно это. Его результатом станут десятилетия безопасного и процветающего развития Украины, Соединенных Штатов и их европейских партнеров и союзников", - подытожил Кулеба.

Напомним

Заместитель спикера Государственного департамента Соединенных Штатов Ведант Патель на брифинге прокомментировал намерение некоторых стран начать подготовку украинских пилотов на западных истребителях, заявив, что "это важный процесс".