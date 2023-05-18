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Членство в НАТО, авиационная коалиция и санкции: Кулеба назвал три ключевых направления консолидации партнеров Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины уделяет приоритетное внимание достижению консенсуса партнеров по трем ключевым решениям: вступлению Украины в НАТО, предоставлению Украине западных самолетов и введению новых жестких санкций против россии. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время конференции Strategic Ark, организованной Польским институтом международных отношений, в которой он принял участие онлайн вместе с польским коллегой Збигневом Рау, передает УНН.

Детали

По словам Кулебы, когда в 2014 году россия предприняла попытку аннексии Крыма, мир был един в словах, но не в действиях.

"Это побудило россию продолжить агрессию и расширить ее на Донбасс, а затем и на всю территорию Украины в ходе полномасштабного вторжения. С прошлого года мы, к счастью, имеем единство стран мира в конкретных действиях в поддержку Украины. Мы все отложили проблемы в сторону и объединились вокруг общей цели, противодействия общему врагу”, - отметил он.

Министр напомнил, что год назад во время дискуссий в ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе некоторые скептики призывали наше государство не подрывать единство, настаивая на решении, по которому не было консенсуса. В конце концов консенсус был достигнут и после принятия решения страны ЕС вместе праздновали достижение единства вокруг него. Он сравнил эту динамику с нынешней дискуссией о членстве Украины в НАТО, которая, по его мнению, также завершится положительным результатом.

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Он подчеркнул единство взглядов Украины и Польши и отметил, что две страны совместно работают для достижения единства международной коалиции по ряду конкретных решений. Министр отметил, что единство нельзя рассматривать вне контекста конкретных шагов, которые в нем нуждаются. Различные решения требуют разного круга стран для достижения консенсуса, и украинская дипломатия работает над его построением в каждом конкретном случае.

Цитата

“Сейчас широкое единство стран нужно вокруг позиции, что Украина должна победить в этой войне на условиях, определенных самой Украиной. Страны, которые определят это своей целью, начинают очень быстро принимать правильные решения. Приоритетные шаги, над построением консенсуса по которым мы сейчас работаем, это членство Украины в НАТО, авиационная коалиция и воля для введения новых жестких санкций против россии. Есть много других важных шагов, но эти три ключевые”, - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины напомнил, что на Саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится получить решение, которое определит алгоритм ее вступления в Североатлантический альянс: “Проще говоря, мы будем приветствовать любой конкретный шаг, которые союзники смогут сделать на пути к членству Украины в НАТО”.

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Украинские Национальные Новости

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