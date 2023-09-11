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Четверо людей загинули у Барселоні – їх збив потяг під час переходу колії

Четверо людей загинули у Барселоні – їх збив потяг під час переходу колії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня.УНН. Чотири людини загинули у неділю ввечері, 10 вересня, коли їх збив потяг біля залізничного вокзалу у Барселоні в Іспанії. Вони намагалися перетнути колію в недозволеному місці. Про це пише іспанське видання Telemadrid, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що постраждалі переходили колію в забороненому місці, де є поворот і погана видимість.

За першою інформацією Головного управління цивільного захисту, аварія сталася, коли група із семи осіб намагалася перебігти колію.

Спочатку Цивільний захист повідомив про смерть трьох поранених, а четвертий був у важкому стані з зупинкою серцево-судинної системи.

Для надання допомоги постраждалим система залучили дев'ять машин швидкої допомоги, гелікоптер і трьох психологів.

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Згодом кількість загиблих зросла до чотирьох, коли поранений у важкому стані помер, а інших трьох осіб із легкими пораненнями, які супроводжували постраждалих, було доставлено до лікарні.

Близько 170 пасажирів , які їхали в поїзді, не потребували медичної допомоги.

Розпочало розслідування для з'ясування обставин аварії.

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