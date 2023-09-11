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Четыре человека погибли в Барселоне - их сбил поезд во время перехода пути

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября.УНН. Четыре человека погибли в воскресенье вечером, 10 сентября, когда их сбил поезд возле железнодорожного вокзала в Барселоне в Испании. Они пытались пересечь пути в неположенном месте. Об этом пишет испанское издание Telemadrid, передает УНН.

Детали

Сообщается, что пострадавшие переходили пути в запрещенном месте, где есть поворот и плохая видимость.

По первой информации Главного управления гражданской защиты, авария произошла, когда группа из семи человек пыталась перебежать пути.

Сначала Гражданская защита сообщила о смерти троих раненых, а четвертый был в тяжелом состоянии с остановкой сердечно-сосудистой системы.

Для оказания помощи пострадавшим задействовали девять машин скорой помощи, вертолет и трех психологов.

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Впоследствии количество погибших возросло до четырех, когда раненый в тяжелом состоянии скончался, а остальные три человека с легкими ранениями, которые сопровождали пострадавших, были доставлены в больницу.

Около 170 пассажиров, ехавших в поезде, не нуждались в медицинской помощи.

Начало расследование для выяснения обстоятельств аварии.

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