У Британії в ДТП загинула українська біженка та двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Великій Британії в жахливій аварії з автобусом загинула українка разом із дітьми. За даними поліції, це були українські біженці, які прибули до Британії п’ять тижнів тому, передає УНН.
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"Тепер ми можемо підтвердити особи жінки та двох дітей, які трагічно загинули внаслідок зіткнення на A61 біля Ріпона в неділю. Це 35-річна Дарія Бартєнєва, її син Ігор Бартєнєв, 6 років, і падчерка Дар’ї, Анастасія Бартєнєва, 15 років.
Усі троє були вихідцями з України та проживали в Ріпоні, Північний Йоркшир, на момент зіткнення. Зараз ми думаємо про членів їхніх родин у Великій Британії та Україні",— заявив журналістам представник поліції Північного Йоркшира.
Деталі
Ця ДТП сталась на трасі А61 між Саут-Стейнлі та Ріплі в Північному Йоркширі. Поліція повідомляє, що Дарія Бартєнєва та двоє дітей їхали разом у сріблястому Vauxhall Meriva, який близько 14:20 потрапив у аварію з автобусом і синьою Toyota Aygo. В результаті зіткнення усі загинули.
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Трагедія сталася через сім місяців після того, як батько дітей також загинув в автомобільній аварії в Україні у лютому. В живих із родини залишилась лише 15-річна дівчинка. Вона стала круглою сиротою. Лишилась сама у Британії.
Додатково
За даними правоохоронців, постраждав також водій автобуса — його доправили до лікарні з травмами ноги. Незначних ушкоджень зазнали деякі пасажири автобусу. Госпіталізації не потребували. Двоє людей, які їхали в Toyota, не постраждали.