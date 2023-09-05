У Британії в ДТП загинула українська біженка та двоє дітей

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"Тепер ми можемо підтвердити особи жінки та двох дітей, які трагічно загинули внаслідок зіткнення на A61 біля Ріпона в неділю. Це 35-річна Дарія Бартєнєва, її син Ігор Бартєнєв, 6 років, і падчерка Дар’ї, Анастасія Бартєнєва, 15 років.

Усі троє були вихідцями з України та проживали в Ріпоні, Північний Йоркшир, на момент зіткнення. Зараз ми думаємо про членів їхніх родин у Великій Британії та Україні",— заявив журналістам представник поліції Північного Йоркшира.

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Ця ДТП сталась на трасі А61 між Саут-Стейнлі та Ріплі в Північному Йоркширі. Поліція повідомляє, що Дарія Бартєнєва та двоє дітей їхали разом у сріблястому Vauxhall Meriva, який близько 14:20 потрапив у аварію з автобусом і синьою Toyota Aygo. В результаті зіткнення усі загинули.

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Трагедія сталася через сім місяців після того, як батько дітей також загинув в автомобільній аварії в Україні у лютому. В живих із родини залишилась лише 15-річна дівчинка. Вона стала круглою сиротою. Лишилась сама у Британії.

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За даними правоохоронців, постраждав також водій автобуса — його доправили до лікарні з травмами ноги. Незначних ушкоджень зазнали деякі пасажири автобусу. Госпіталізації не потребували. Двоє людей, які їхали в Toyota, не постраждали.