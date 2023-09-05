В Британии в ДТП погибла украинская беженка и двое детей

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"Теперь мы можем подтвердить личности женщины и двух детей, которые трагически погибли в результате столкновения на A61 возле Рипона в воскресенье. Это 35-летняя Дарья Бартенева, ее сын Игорь Бартенев, 6 лет, и падчерица Дарьи Анастасия Бартенева, 15 лет.

Все трое были выходцами из Украины и проживали в Рипоне, Северный Йоркшир, на момент столкновения. Сейчас мы думаем о членах их семей в Великобритании и Украине", — заявил журналистам представитель полиции Северного Йоркшира.

Детали

Это ДТП произошло на трассе А61 между Саут-Стейнли и Рипли в Северном Йоркшире. Полиция сообщает, что Дарья Бартенева и двое детей ехали вместе в серебристом Vauxhall Meriva, который около 14:20 попал в аварию с автобусом и синей Toyota Aygo. В результате столкновения все погибли.

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Трагедия произошла через семь месяцев после того, как отец детей также погиб в автомобильной аварии в Украине в феврале. В живых из семьи осталась только 15-летняя девочка. Она стала круглой сиротой. Осталась одна в Британии.

Дополнительно

По данным правоохранителей, пострадал также водитель автобуса — его доставили в больницу с травмами ноги. Незначительные повреждения получили некоторые пассажиры автобуса. В госпитализации не нуждались. Два человека, которые ехали в Toyota, не пострадали.