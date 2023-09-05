У Техасі машина в'їхала в ресторан, постраждали 23 людини

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ДТП сталася у місті Розенберг у понеділок, 4 вересня.

Автомобіль повністю в'їхав у приміщення ресторану, що призвело до численних руйнувань. Поліція з'ясовує причини події.

Зазначається, що поки невідомо, чи були у водія злочинні мотиви, чи ні. Сам винуватець ДТП не постраждав. Від численних отриманих травм відвідувачів закладу доставили до найближчих лікарень.

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