У Техасі машина в'їхала в ресторан, постраждали 23 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Щонайменше 23 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості після того, як автомобіль в'їхав в ресторан швидкого харчування Denny's в американському штаті Техас. Про це повідомляє телеканал ABC з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.
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ДТП сталася у місті Розенберг у понеділок, 4 вересня.
Автомобіль повністю в'їхав у приміщення ресторану, що призвело до численних руйнувань. Поліція з'ясовує причини події.
Зазначається, що поки невідомо, чи були у водія злочинні мотиви, чи ні. Сам винуватець ДТП не постраждав. Від численних отриманих травм відвідувачів закладу доставили до найближчих лікарень.
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