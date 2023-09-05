В Техасе машина въехала в ресторан, пострадали 23 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. По меньшей мере 23 человека получили ранения различной степени тяжести после того, как автомобиль въехал в ресторан быстрого питания Denny's в американском штате Техас. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию, передает УНН.
Детали
ДТП произошло в городе Розенберг в понедельник, 4 сентября.
Автомобиль полностью въехал в помещение ресторана, что привело к многочисленным разрушениям. Полиция выясняет причины происшествия.
Отмечается, что пока неизвестно, были ли у водителя преступные мотивы или нет. Сам виновник ДТП не пострадал. От многочисленных полученных травм посетителей заведения доставили в ближайшие больницы.
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