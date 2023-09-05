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19:26 • 3186 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 48837 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 100300 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 101307 просмотра

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13 марта, 13:25 • 87292 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 83675 просмотра

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13 марта, 06:36 • 107876 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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В Техасе машина въехала в ресторан, пострадали 23 человека

В Техасе машина въехала в ресторан, пострадали 23 человека

Киев • УНН

 • 456623 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. По меньшей мере 23 человека получили ранения различной степени тяжести после того, как автомобиль въехал в ресторан быстрого питания Denny's в американском штате Техас. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

Детали

ДТП произошло в городе Розенберг в понедельник, 4 сентября.

Автомобиль полностью въехал в помещение ресторана, что привело к многочисленным разрушениям. Полиция выясняет причины происшествия.

Отмечается, что пока неизвестно, были ли у водителя преступные мотивы или нет. Сам виновник ДТП не пострадал. От многочисленных полученных травм посетителей заведения доставили в ближайшие больницы.

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