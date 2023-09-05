В Техасе машина въехала в ресторан, пострадали 23 человека

Детали

ДТП произошло в городе Розенберг в понедельник, 4 сентября.

Автомобиль полностью въехал в помещение ресторана, что привело к многочисленным разрушениям. Полиция выясняет причины происшествия.

Отмечается, что пока неизвестно, были ли у водителя преступные мотивы или нет. Сам виновник ДТП не пострадал. От многочисленных полученных травм посетителей заведения доставили в ближайшие больницы.

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