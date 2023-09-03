Відому TikTok-блогерку з Великої Британії та її матір засудили до довічного ув'язнення за подвійне вбивство

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Махек і Ансрін Бухарі влаштували вбивство двох 21-річних чоловіків (Сакіба Хуссейна і Хашима Іджазуддіна) у ДТП.

ДТП, яке було спричинене тривалою та напруженого автомобільною гонитвою, сталася після того, як Сакіб Хуссейн погрожував розкрити роман з 46-річною Ансрін.

Королівській суд Лестера розглядав справу три місяці і встановив, що мати й донька мали спільників, які організували вбивство двох чоловіків.

Злочинці заманили хлопців на автостоянку Tesco в лютому минулого року, а потім переслідували їх на швидкості до 160 км/год та протаранили їхнє авто. Унаслідок чого Сакіб Хусейн і Мохаммед Хашим Іджазуддін одразу загинули після того, як їхній автомобіль врізався в дерево і загорівся.

24-річну Махек отримала довічне ув'язнення з терміном щонайменше 31 рік і 8 місяців. А 46-річну Ансрін засудили до довічного ув'язнення з мінімальним терміном ув'язнення 26 років і 9 місяців.

Інші члени групи також були засуджені до довічного ув'язнення.

Доповнення

Видання зазначає, 46-річна Ансрін Бухарі хотіла припинити стосунки з коханцем Сакібом Хуссейном, на що той погано відреагував.

Хлопець погрожував надіслати чоловікові Ансрін її відверті фотографії, якщо вона не поверне йому 3,7 тисяч доларів, які він нібито витратив на неї.

Махек домовилась про зустріч з ним зранку 11 лютого 2022 року Махек на автостоянці в Лестері, аби передати гроші.

Але жінка прибула туди у складі групи з 8 людей. Більшість із них були в масках і принаймні один мав при собі зброю.

Коли Сакіб і його друг Хашим прибули на стоянку, вони втекли, але група злочинців переслідувала їх на великій швидкості, що призвело до смертельної аварії.

Суддя Тімоті Спенсер Кейсі зазначив, що слава, яку Махек Бухарі здобула завдяки своїй кар'єрі інфлюенсера, зробила її "абсолютно одержимою собою".

Також він вважає, що Ансрін Бухарі "закрутив голову" уявний гламур світу її доньки, тому вона почала роман з Хуссейном.

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