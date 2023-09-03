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Известную TikTok-блогершу из Великобритании и ее мать приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство

Известную TikTok-блогершу из Великобритании и ее мать приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство

Киев • УНН

 • 1794594 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Блогер из Великобритании, которая получила славу в TikTok, и ее мать были приговорены к пожизненному заключению за убийство двух мужчин в ДТП. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали 

Махек и Ансрин Бухари устроили убийство двух 21-летних мужчин (Сакиба Хуссейна и Хашима Иджазуддина) в ДТП.

ДТП, которое было вызвано длительной и напряженной автомобильной погоней, произошло после того, как Сакиб Хуссейн угрожал раскрыть роман с 46-летней Ансрин.

Королевский суд Лестера рассматривал дело три месяца и установил, что мать и дочь имели сообщников, которые организовали убийство двух мужчин.

Преступники заманили парней на автостоянку Tesco в феврале прошлого года, а затем преследовали их на скорости до 160 км/ч и протаранили их авто. В результате Сакиб Хусейн и Мохаммед Хашим Иджазуддин сразу погибли после того, как их автомобиль врезался в дерево и загорелся.

24-летнюю Махек получила пожизненное заключение со сроком не менее 31 года и 8 месяцев. А 46-летняя Ансрин была приговорена к пожизненному заключению с минимальным сроком заключения 26 лет и 9 месяцев.

Другие члены группы также были приговорены к пожизненному заключению.

Дополнение 

Издание отмечает, 46-летняя Ансрин Бухари хотела прекратить отношения с любовником Сакибом Хуссейном, на что тот плохо отреагировал.

Парень угрожал прислать мужу Ансрин ее откровенные фотографии, если она не вернет ему 3,7 тысяч долларов, которые он якобы потратил на нее.

Махек договорилась о встрече с ним утром 11 февраля 2022 года на автостоянке в Лестере, чтобы передать деньги.

Но женщина прибыла туда в составе группы из 8 человек. Большинство из них были в масках и по крайней мере один имел при себе оружие.

Когда Сакиб и его друг Хашим прибыли на стоянку, они убежали, но группа преступников преследовала их на большой скорости, что привело к смертельной аварии.

Судья Тимоти Спенсер Кейси отметил, что слава, которую Махек Бухари получила благодаря своей карьере инфлюенсера, сделала ее "абсолютно одержимой собой".

Также  он считает, что Ансрин Бухари "вскружил голову" мнимый гламур мира ее дочери, поэтому она начала роман с Хуссейном.

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