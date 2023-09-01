Суд засудив чеського снайпера до 21 року в'язниці за загибель чотирьох людей в Україні

Деталі

Суд засудив втікача Алойза Полака, який воював в Україні в лавах сепаратистів, до 21 року в’язниці. Натомість прокурор попросив для нього 25 років за ґратами. Захисник Карел Андерле зазначив, що чоловіка начебто вже немає в живих.

На попередніх судових процесах чоловіка щоразу засуджували до 20 років позбавлення волі, але тоді вбивства людей не входили в обвинувальний вирок.

У зв'язку з цим обвинувальний висновок в основному базувався на статусі Полака у Facebook.

Підозрюваний був дуже активним у Facebook – він часто ділився фотографіями та своїми думками у своєму публічному профілі, який доступний і сьогодні. Але він мовчить з квітня минулого року, коли опублікував фото танка на заправці в Донецьку. На це звернув увагу його адвокат Карел Андерле, заявивши, що є обґрунтована підозра, що чоловіка вже немає в живих. У такому випадку подальше судове переслідування було б недопустимим.

На думку суду, це не є достатнім доказом. Лише зараз звинувачення підкріплено висновком військової експертизи.

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"Тепер докази такі, що ми визнали пана Поляка винним у повному обсязі", – сказала Хана Чалупкова, голова судової колегії.

Захисник також поставив під сумнів той факт, що Полак міг бути відповідальним за чотири життя, коли, згідно з офіційною статистикою, загалом у вказаному місці та час загинуло дев’ять осіб.

"У даному районі діяло кілька бойових груп. Важко повірити, що половина цих втрат за цей період повинна бути завдана лише підсудним. Він був би снайперським асом", - зазначив він.

Однак прокурор і суддя відповіли, що кількість загиблих зазвичай перевищує статистичні дані. "Точних цифр не називають. Це одна зі стратегічних даних. Сторони не зацікавлені в тому, щоб інша сторона дізналася, наскільки вона була успішною", — сказала Чалупкова.

Додатково

Якщо підозрюваний повернеться до Чехії в майбутньому, він матиме можливість вимагати нового розгляду своєї справи. У таких випадках первинний вирок автоматично скасовується, і суд призначає новий основний розгляд, у якому він не може покарати репатріанта суворіше, ніж спочатку.

Довідково

Конфлікт у Донецькій і Луганській областях, які розташовані на сході України, спалахнув навесні 2014 року. Проросійські сепаратисти оголосили самопроголошені держави Донецьку народну республіку та Луганську народну республіку. Україна та Захід звинуватили росію у військовій підтримці сепаратистів, москва це твердження довго заперечувала. У лютому минулого року російська армія вторглася в Україну, а сепаратисти воюють разом з нею.

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