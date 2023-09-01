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Суд приговорил чешского снайпера к 21 году тюрьмы за гибель четырех человек в Украине

Киев • УНН

 • 3058049 просмотра

КИЕВ. 2 сентября УНН. В Чехии суд осудил снайпера, который убил по меньшей мере четырех военнослужащих украинских правительственных подразделений. Об этом сообщает Ceskenoviny, пишет УНН.

Детали 

Суд приговорил беглеца Алойза Полака, который воевал в Украине в рядах сепаратистов, к 21 году в’тюрьме. Зато прокурор попросил для него 25 лет за решеткой. Защитник Карел Андерле отметил, что мужчины якобы уже нет в живых.

На предыдущих судебных процессах мужчину каждый раз приговаривали к 20 годам лишения свободы, но тогда убийства людей не входили в обвинительный приговор. 

В связи с этим обвинительное заключение в основном базировалось на статусе Полака в Facebook.  

Подозреваемый был очень активным в Facebook – он часто делился фотографиями и своими мыслями в своем публичном профиле, который доступен и сегодня. Но он молчит с апреля прошлого года, когда опубликовал фото танка на заправке в Донецке. На это обратил внимание его адвокат Карел Андерле, заявив, что есть обоснованное подозрение, что мужчины уже нет в живых. В таком случае дальнейшее судебное преследование было бы недопустимым. 

По мнению суда, это не является достаточным доказательством. Лишь сейчас обвинение подкреплено заключением военной экспертизы.

Цитата 

"Теперь доказательства таковы, что мы признали господина Поляка виновным в полном объеме", – сказала Хана Чалупкова, председатель судебной коллегии.

Защитник также поставил под сомнение тот факт, что Полак мог быть ответственным за четыре жизни, когда, согласно официальной статистике, всего в указанном месте и время погибло девять человек. 

"В данном районе действовало несколько боевых групп. Трудно поверить, что половина этих потерь за этот период должна быть нанесена только подсудимым. Он был бы снайперским асом", - отметил он. 

Однако прокурор и судья ответили, что количество погибших обычно превышает статистические данные. "Точных цифр не называют. Это одна из стратегических данных. Стороны не заинтересованы в том, чтобы другая сторона узнала, насколько она была успешной", — сказала Чалупкова. 

Дополнительно 

Если подозреваемый вернется в Чехию в будущем, он будет иметь возможность требовать нового рассмотрения своего дела. В таких случаях первоначальный приговор автоматически отменяется, и суд назначает новое основное разбирательство, в котором он не может наказать репатрианта строже, чем изначально.

Справочно

Конфликт в Донецкой и Луганской областях, которые расположены на востоке Украины, вспыхнул весной 2014 года. Пророссийские сепаратисты объявили самопровозглашенные государства Донецкую народную республику и Луганскую народную республику. Украина и Запад обвинили россию в военной поддержке сепаратистов, москва это утверждение долго отрицала. В феврале прошлого года российская армия вторглась в Украину, а сепаратисты воюют вместе с ней.

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