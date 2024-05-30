Чеські байкери незаконно перетнули український кордон: як і чому
Київ • УНН
Два чеських мотоцикліста незаконно перетнули український кордон на Закарпатті під час мотоподорожі по горах і були затримані українськими прикордонниками, після чого їх повернули в Румунію.
На Закарпатті у горах прикордонники Мукачівського загону затримали двох мотоциклістів, які незаконно потрапили в Україну, передає УНН із посиланням на ДПСУ.
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Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону прикордонний наряд виявив двох чоловіків на мотоциклах без документів. Байкери виявилися громадянами Чехії, а територією Румунії вони здійснювали мотоподорож.
За даними прикордонників, на елементи природної інфраструктури, якими облаштована ділянка, подорожні уваги не звернули. Тому в ході екстремальної мандрівки горами незчулися, як потрапили на територію України.
Громадян повернули до Румунії в порядку реадмісії, додали у ДПСУ.