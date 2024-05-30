Чешские байкеры незаконно пересекли украинскую границу: как и почему

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  35518 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  63758 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  117277 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  80604 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  86737 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  115866 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120904 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

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29 мая 2024, 09:55  •  117706 просмотра

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29 мая 2024, 11:15  •  154238 просмотра

Чешские байкеры незаконно пересекли украинскую границу: как и почему

Два чешских мотоциклиста незаконно пересекли украинскую границу на Закарпатье во время мотопутешествия по горам и были задержаны украинскими пограничниками, после чего их вернули в Румынию.

Криминал и ЧП •   •  7612 просмотра
Чешские байкеры незаконно пересекли украинскую границу: как и почему

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

2024 год будет показательным с точки зрения устойчивости и функционирования аграрного бизнеса. Он покажет, насколько аграрии смогли приспособиться к реалиям из-за потерь от войны.

Экономика •   •  31774 просмотра
Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Евро-2026 по футзалу: мужская сборная Украины получила соперников в основном раунде отбора

Мужская сборная Украины по футзалу сыграет против Румынии, Германии и Кипра в отборочном цикле к евро-2026, а лучшая команда из группы получит прямое попадание в финальный турнир в Литве и Латвии.

спорт •   •  7972 просмотра
Евро-2026 по футзалу: мужская сборная Украины получила соперников в основном раунде отбора

Глава МИД Дании высказался относительно возможности нанесения ударов за пределами Украины на фоне ожидаемых поставок F-16

Министр иностранных дел Дании Ларс Льоке Расмуссен заявил, что Украина имеет право самообороняться, и датское оружие можно использовать для самообороны, а в международном праве также есть право иметь возможность атаковать территорию нападающей стороны, и здесь речь не идет о наступательных нападениях.

Война •   •  10937 просмотра
Глава МИД Дании высказался относительно возможности нанесения ударов за пределами Украины на фоне ожидаемых поставок F-16

Оккупанты пытаются продвинуться в Тернах и в Серебрянском лесу, но пребывают под огневым контролем - Волошин

Украинские военнослужащие успешно отражают попытки российских войск продвинуться в Тернах и Серебрянском лесу, вступая в ожесточенные бои и улучшая свои тактические позиции.

Война •   •  9104 просмотра
Оккупанты пытаются продвинуться в Тернах и в Серебрянском лесу, но пребывают под огневым контролем - Волошин

Принцесса Кейт пропустит важную военную церемонию, поскольку продолжает лечение от рака

Принцесса Уэльская Кэтрин, у которой недавно был диагностирован рак, пропустит мероприятие Colonel's Review 8 июня в Лондоне, где она обычно принимает парад в качестве полковника ирландской гвардии.

УНН Lite •   •  12413 просмотра
Принцесса Кейт пропустит важную военную церемонию, поскольку продолжает лечение от рака

На Покровском направлении враг уже 12 раз пытался улучшить положение, идут бои в районе Новоалександровки - Генштаб

На Покровском направлении противник 12 раз пытался улучшить свои тактические позиции, в районе села Новоалександровка Донецкой области продолжаются интенсивные бои.

Война •   •  9470 просмотра
На Покровском направлении враг уже 12 раз пытался улучшить положение, идут бои в районе Новоалександровки - Генштаб

Не работают денежные переводы: в сети жалуются на сбои в работе Monobank

Пользователи monobank жалуются не могут получить доступ к приложению и совершать транзакции из-за сбоя в работе.

Общество •   •  9472 просмотра
Не работают денежные переводы: в сети жалуются на сбои в работе Monobank

россияне начали оснащать вертолеты К-52 дальнобойными ракетами: что известно

Российская армия начала оснащать свои ударные вертолеты Ка-52 ракетами большой дальности, такими как Х-35, Х-38 и Х-39, хотя они, вероятно, все еще находятся на стадии испытаний.

Война •   •  9677 просмотра
россияне начали оснащать вертолеты К-52 дальнобойными ракетами: что известно

Биржа благотворительности "ДоброДій" снова вошла в рейтинг "ТОП 100 + транспарентных благотворительных организаций Украины"

Благотворительная биржа "ДоброДій" вновь вошла в престижный рейтинг" ТОП 100+ транспарентных благотворительных организаций Украины" за свою прозрачность, открытость и нацеленность на общественное благо.

Общество •   •  9070 просмотра
Биржа благотворительности "ДоброДій" снова вошла в рейтинг "ТОП 100 + транспарентных благотворительных организаций Украины"