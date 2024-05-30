Чешские байкеры незаконно пересекли украинскую границу: как и почему

На Закарпатье в горах пограничники Мукачевского отряда задержали двух мотоциклистов, которые незаконно попали в Украину, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Детали

Во время патрулирования украинско-румынского участка границы пограничный наряд обнаружил двух мужчин на мотоциклах без документов. Байкеры оказались гражданами Чехии, а по территории Румынии они совершали мотопутешествие.

По данным пограничников, на элементы природной инфраструктуры, которыми обустроен участок, путники внимания не обратили. Поэтому в ходе экстремального путешествия по горам не почувствовались, как попали на территорию Украины.

Граждан вернули в Румынию в порядке реадмиссии, добавили в ГПСУ.