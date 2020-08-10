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Червоне вино продовжує життя - вчені

Червоне вино продовжує життя - вчені

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Помірне споживання вина позитивно впливає на якість і тривалість життя. До такого висновку прийшли американські вчені, передає УНН із посиланням на sciencedaily.com.

Справа у тому, що у червоному вині присутній ресвератрол. Саме він, на думку вчених, має омолоджуючий ефект. Вчені також констатували, що червоне вино позитивно впливає на роботу серцево-судинної і кровоносної системи.

Більше того, ресвератрол сприяє зміцненню імунної системи, знижує ризик виникнення ожиріння і підвищує загальну фізичну витривалість, кажуть фахівці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вино Koktebel знає кожен другий українець.

Нагадаємо, раніше американські вчені прийшли до висновку, що червоне вино допомагає боротися з психічними розладами.

Як повідомлялося в УНН, українські вина б'ють сьогодні рекорди продажів за кордон.

А ТОП-5 найвідоміших (відомих споживачам) вин вітчизняного виробництва, сьогодні виглядає так: ТМ "Коблево" (73,7%), ТМ "Шабо" (65,6%), ТМ "Koktebel" (62,3%), ТМ "Inkerman" (61%) і "Oreanda" (56,6%).

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