Красное вино продлевает жизнь - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Умеренное потребление вина положительно влияет на качество и продолжительность жизни. К такому выводу пришли американские ученые, передает УНН со ссылкой на sciencedaily.com.
Дело в том, что в красном вине присутствует ресвератрол. Именно он, по мнению ученых, обладает омолаживающим эффектом. Ученые также констатировали, что красное вино положительно влияет на работу сердечно-сосудистой и кровеносной системы.
Более того, ресвератрол способствует укреплению иммунной системы, снижает риск возникновения ожирения и повышает общую физическую выносливость, говорят специалисты.
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Напомним, ранее американские ученые пришли к выводу, что красное вино помогает бороться с психическими расстройствами.
Как сообщалось в УНН, украинские вина бьют сегодня рекорды продаж за границу.
А ТОП-5 самых известных (известных потребителям) вин отечественного производства, сегодня выглядит так: ТМ "Коблево" (73,7%), ТМ "Шабо" (65,6%), ТМ "Koktebel" (62,3%), ТМ "Inkerman" (61%) и "Oreanda" (56,6%).