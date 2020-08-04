Красное вино помогает бороться с психическими расстройствами - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Умеренное потребление красного вина помогает организму бороться с психическими расстройствами. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Буффало, передает УНН со ссылкой на urmc.rochester.edu.
По словам специалистов, такое действие вина обусловлено компонентом ресвератролом, который является естественным антиоксидантом, который добывается из кожуры винограда.
Ученые проводили эксперименты на мышах, которые находились в длительном стрессе. Такое положение привело к усиленной выработке в организме грызунов гормона кортикостерона. В результате в мозге накапливался фермент PDE4, который приводит к развитию депрессии и тревожности.
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"В пищу животных добавляли винный компонент ресвератрол, который, как оказалось, подавлял аккумуляцию в мозгу PDE4 и улучшал психическое состояние мышей. К концу эксперимента уровень депрессии и тревожности у испытуемых грызунов существенно снизился", - рассказали ученые.
Специалисты сделали вывод, что ресвератрол может быть эффективной альтернативой препаратам для лечения пациентов, страдающих депрессией и тревожными расстройствами.
Как сообщал УНН, ученые считают, что вино способно улучшать умственные способности человека.
Напомним, согласно информации Госстата, украинские вина бьют сегодня рекорды продаж за границу.
А ТОП-5 самых известных (узнаваемых потребителем) вин отечественного производства, сегодня выглядит так: ТМ "Коблево" (73,7%), ТМ "Шабо" (65,6%), ТМ Koktebel (62,3%), ТМ "Inkerman" (61%) и "Oreanda" (56,6%).