Червоне вино допомагає боротися з психічними розладами - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Помірне споживання червоного вина допомагає організму боротися з психічними розладами. До такого висновку прийшли американські вчені з Університету Буффало, передає УНН з посиланням на urmc.rochester.edu.
За словами фахівців, така дія вина обумовлена компонентом ресвератролом, який є природним антиоксидантом, що видобувається зі шкірки винограду.
Вчені проводили експерименти на мишах, які перебували в тривалому стресі. Такий стан призвів до посиленого вироблення в організмі гризунів гормону кортикостерону. В результаті в мозку накопичувався фермент PDE4, який призводить до розвитку депресії і тривожності.
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"У їжу тварин додавали винний компонент ресвератрол, який, як виявилося, придушував акумуляцію в мозку PDE4 і поліпшував психічний стан мишей. До кінця експерименту рівень депресії і тривожності у піддослідних гризунів істотно знизився", - розповіли вчені.
Фахівці зробили висновок, що ресвератрол може бути ефективною альтернативою препаратам для лікування пацієнтів, які страждають депресією і тривожними розладами.
Як повідомляв УНН, вчені вважають, що вино здатне покращувати розумові здібності людини.
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