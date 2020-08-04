Червоне вино допомагає боротися з психічними розладами - дослідження

ukru
18:42 • 24947 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 54057 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 72906 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 108198 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 115160 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115119 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 149121 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124741 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124484 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123759 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 85529 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 97927 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 106168 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 104929 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 95150 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 67776 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 95150 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 73824 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 149121 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 115711 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 48542 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 56378 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107180 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125515 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124956 перегляди
Актуальне
Червоне вино допомагає боротися з психічними розладами - дослідження

Червоне вино допомагає боротися з психічними розладами - дослідження

Київ • УНН

 • 13399 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Помірне споживання червоного вина допомагає організму боротися з психічними розладами. До такого висновку прийшли американські вчені з Університету Буффало, передає УНН з посиланням на urmc.rochester.edu.

За словами фахівців, така дія вина обумовлена компонентом ресвератролом, який є природним антиоксидантом, що видобувається зі шкірки винограду.

Вчені проводили експерименти на мишах, які перебували в тривалому стресі. Такий стан призвів до посиленого вироблення в організмі гризунів гормону кортикостерону. В результаті в мозку накопичувався фермент PDE4, який призводить до розвитку депресії і тривожності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комаровський рассказал про користь вина на карантіні

"У їжу тварин додавали винний компонент ресвератрол, який, як виявилося, придушував акумуляцію в мозку PDE4 і поліпшував психічний стан мишей. До кінця експерименту рівень депресії і тривожності у піддослідних гризунів істотно знизився", - розповіли вчені.

Фахівці зробили висновок, що ресвератрол може бути ефективною альтернативою препаратам для лікування пацієнтів, які страждають депресією і тривожними розладами.

Як повідомляв УНН, вчені вважають, що вино здатне покращувати розумові здібності людини.

Нагадаємо, згідно з інформацією Держстату, українські вина б'ють сьогодні рекорди продажів за кордон.

А ТОП-5 найвідоміших (впізнаваємих споживачем) вин вітчизняного виробництва, сьогодні виглядає так: ТМ "Коблево" (73,7%), ТМ "Шабо" (65,6%), ТМ Koktebel (62,3%), ТМ "Inkerman" (61%) і "Oreanda" (56,6%).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92