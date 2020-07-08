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Вино улучшает умственные способности - ученые

Вино улучшает умственные способности - ученые

Киев  •  УНН

 • 13299 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Длительное, но умеренное потребление вина улучшает умственные способности. К такому выводу пришли ученые США и Китая в ходе 10-летнего эксперимента, передает УНН со ссылкой на BBC.

В исследовании приняли участие 20 тыс. человек. В результате ученые пришли к выводу, что спиртное положительно сказывается на работе мозга у тех людей, которые пьют вино не более 8 единиц (женщины), и не более 15 единиц (мужчины) в неделю.

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Под одной единицей ученые подразумевали напиток, содержащий 8 граммов чистого спирта. К примеру, в бокале вина крепостью в 12% и объемом 125 миллилитров содержится 1,5 единицы алкоголя.

В докладе также говорится, что недельную норму следует растягивать, по крайней мере, на три дня, а остальные четыре - лучше не пить вообще.

Как писал УНН, украинские вина бьют сегодня рекорды продаж за границу. 

Украинские Национальные Новости

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