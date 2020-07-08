Вино покращує розумові здібності - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Тривале, але помірне споживання вина покращує розумові здібності. До такого висновку прийшли вчені США і Китаю під час 10-річного експерименту, передає УНН з посиланням на BBC.
У дослідженні взяли участь 20 тис. осіб. У результаті вчені прийшли до висновку, що спиртне позитивно позначається на роботі мозку у тих людей, які п'ють вино не більше 8 одиниць (жінки), і не більше 15 одиниць (чоловіки) на тиждень.
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Під однією одиницею вчені мали на увазі напій, що містить 8 грамів чистого спирту. Наприклад, в келиху вина міцністю в 12% і обсягом 125 мілілітрів міститься 1,5 одиниці алкоголю.
У доповіді також говориться, що тижневу норму слід розтягувати, принаймні, на три дні, а інші чотири - краще не пити взагалі.
Як писав УНН, українські вина б'ють сьогодні рекорди продажів за кордон.